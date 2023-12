Álbum da Copa do Mundo confirmado: Fifa e Panini renovam parceria histórica

- Estamos entusiasmados em anunciar a renovação da nossa parceria histórica com a Panini, que destaca o nosso compromisso comum de melhorar a experiência dos fãs, abraçando a inovação e construindo conexões mais fortes entre gerações e comunidades de fãs - disse Romy Gai, diretora de negócios da Fifa.



- Estamos muito orgulhosos da continuação e expansão da parceria com a Fifa. Para nós, este acordo representa o reconhecimento do nosso forte compromisso com os colecionadores e fãs de futebol em geral e garantiremos que lhes oferecemos produtos e experiências nunca antes vistas - afirmou Elisabetta Mussini, Diretora de Licenciamento de Grupo da Panini.