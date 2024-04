Jogo de despedida da atual patrocinadora será contra o Allianza Lima, pela Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves - FFC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/04/2024 - 09:56 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense terá a Superbet como nova patrocinadora máster do clube. A casa de apostas irá substituir a Betano, que ocupou o principal espaço do uniforme da equipe nos últimos anos. O acordo será válido por três temporadas e prevê o pagamento de R$ 52 milhões por ano.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

A estreia da patrocinadora na camisa será na partida contra o Colo-Colo, do Chile, no dia 9 de abril, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. As informações foram divulgadas pelo "Ge".

A antiga patrocinadora do clube chegou a enviar uma proposta de reajuste financeiro, mas os valores não agradaram a diretoria do Fluminense. A Superbet, por sua vez, ofereceu valores superiores e venceu a concorrência de outras marcas que disputavam o espaço.

Após a regulamentação das casas de aposta, o Tricolor considerou que o antigo acordo estava defasado e com valores considerados inferiores em relação ao restante do mercado. As negociações foram conduzidas por Mário Bittencourt, presidente do clube, e pelo departamento comercial.

Eliminado pelo Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense volta a campo na quarta-feira (3), contra o Allianza Lima, do Peru, na estreia da equipe da fase de grupos da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva.

Fluminense acertou com novo patrocinador máster por três temporadas (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)