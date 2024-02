Flamengo x Fluminense: o dinheiro por trás do clássico no Carioca

Valor dos elencos



Quando o assunto é valor de mercado dos elencos, a superioridade é rubro-negra. De acordo com o site Transfermarkt, o grupo de jogadores do Fla vale quase duas vezes mais que o do Flu.



⚫🔴⚫ Flamengo - R$ 926 milhões

🔴⚪🟢 Fluminense - R$ 578 milhões



Folhas salariais



De um lado, o Flamengo gasta cerca de R$ 25 milhões mensais com a remuneção do elenco profissional, conforme confirmado pelo diretor Bruno Spindel em janeiro.



Já o Fluminense gasta menos da metade. Em 2023, o presidente Mário Bittencourt havia dito que a folha era de R$ 8 milhões. Com as contratações para 2024 (Renato Augusto, Douglas Costa, Terans e cia), o valor atual gira em torno de R$ 10 milhões.



⚫🔴⚫ Flamengo - R$ 25 milhões

🔴⚪🟢 Fluminense - R$ 10 milhões* (valor aproximado)



Investimentos em reforços para 2024



Outra diferença entre os rivais é a forma de atuar no mercado. Enquanto o Flamengo abriu o bolso para contratar De La Cruz e Viña, o Fluminense apostou em nomes livres no mercado, como Renato Augusto, Douglas Costa e Gabriel Pires.



⚫🔴⚫ Flamengo - R$ 122 milhões

🔴⚪🟢 Fluminense - R$ 20,5 milhões