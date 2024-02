Tenistas brasileiros garantem premiação milionária no Rio Open; veja valores

O Brasil faz bonito no Rio Open 2024. Pela primeira vez na história, três brasileiros alcançaram as quartas de final nas disputas de simples da competição: Thiago Wild, Thiago Monteiro e João Fonseca. Além do trio, Rafael Matos está na semifinal da chave de duplas.



Somados, os quatro atletas já garantiram uma premiação de R$ 832 mil. Se consideramos os prêmios recebidos pelos brasileiros já eliminados, o valor total supera R$ 1 milhão. Abaixo, o Lance! Biz apresenta os detalhes.



