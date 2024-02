- Nossa parceria com o Kwai retrata bem o que pretendemos com todos os nossos patrocinadores: ir além da simples exposição nos uniformes. Ao lado da plataforma, vamos buscar novos públicos e diversificar estratégias nas redes sociais, que são um ativo importantíssimo e muito valioso para o Flamengo. A Nação Rubro-Negra sempre dá um show de engajamento e, agora, com os conteúdos exclusivos no Kwai, vai ter ainda maior presença por lá - disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo.