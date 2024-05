O que a venda de Fabrício Bruno representa para as finanças do Flamengo?

De acordo com o ge, a proposta considerada como irrecusável é de € 13,5 milhões (R$ 76 milhões), podendo chegar a € 15 milhões (R$ 84,5 milhões) se determinadas metas forem batidas.



Mas, afinal, o que este valor representa para as finanças do Flamengo? Abaixo, o Lance! Biz apresenta os detalhes com números retirados do orçamento do clube carioca para a temporada de 2024.