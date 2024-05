Em parceria com o Lance!, Sports Summit Brasil movimenta mais de 6 mil pessoas em três dias

Com cerca de 6.500 participantes em três dias de evento, a segunda edição do Sports Summit no Brasil teve crescimento de 30% em adesão comparado à estreia da feira no país, em 2023. Neste ano, o encontro reuniu a indústria global do esporte no Hotel Hilton, na zona sul de São Paulo.



O Lance! foi parceiro do evento pela primeira vez. Além de atuar como media partner, vetor de divulgação do projeto, a empresa foi representada pelo CEO, Rafael Kaczala, no painel “Inovação esportiva: como conectar com os fãs de uma maneira genuína e valiosa”.



