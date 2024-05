Patrocinador da CBF será chefe de delegação da Seleção antes da Copa América

💼 Quem é João Adibe Marques?



João Adibe é presidente e CEO do Grupo Cimed, o terceiro maior polo farmacêutico do Brasil em volume de vendas. A companhia abrange medicamentos, cosméticos e suplementos, de olho na qualidade de vida dos usuários.



No comando desde 2012, o empresário liderou o processo de reestruturação da empresa e alçou a marca ao posto de terceira maior farmacêutica do Brasil, saindo da 36ª posição, em um período de 10 anos.



- Fico muito honrado com o convite e por essa abertura para que empresários brasileiros comprometidos com o país e com o esporte possam assumir essa missão, trazendo uma visão estratégica de liderança e gestão profissional de alta performance - explica João Adibe.



Em 2023, a Cimed foi vencedora do prêmio Melhores e Maiores da revista Exame, na categoria Setor Farmacêutico e Beleza, além de ter estreado na categoria de cuidados infantis com a aquisição da R2M. No mesmo ano, a empresa também atingiu sua meta de faturar R$ 3 bilhões.



A Cimed já investe em esportes há mais de 20 anos, tendo patrocinado a Stock Car, a Confederação Brasileira de Vôlei e Basquete. A empresa é patrocinadora da CBF desde 2015, além de ser a atual apoiadora da equipe masculina, feminina e base do Cruzeiro.