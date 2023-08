O influenciador Casimiro refletiu sobre o apoio ao futebol feminino após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo Feminina. Durante o pós-jogo da "Cazé TV", ele afirmou que a Seleção deve ser cobrada por melhores resultados, mas admitiu que ainda acompanha a modalidade menos do que deveria, algo que quer mudar até as Olimpíadas de Paris.