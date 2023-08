O ex-goleiro Marcos, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira masculina, cobrou um maior investimento no futebol feminino após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo da Austrália. O ex-atleta escreveu o comentário em uma postagem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nas redes sociais, na qual a entidade compartilhou o compromisso do presidente Ednaldo Rodrigues em intensificar a aplicação de recursos na modalidade.