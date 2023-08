Empresa brasileira cria fundo private equity para compra de clubes europeus

Sobre a Convocados



Fundada por Cesar Grafietti, Rafael Plastina, Renée Pinheiro, Rodolfo Kussarev e Roque Júnior, profissionais com mais de 20 anos de experiência em diversas disciplinas do futebol, a Convocados é a soma de experiências na indústria do futebol, com uma visão macro e 360º da indústria no Brasil e no Mundo. Trata-se da única consultoria capaz de entregar soluções in and off the pitch no mercado.



A consultoria Convocados assessorou estrategicamente o Esporte Clube Bahia na recente negociação da SAF com o City Football Group (CGF), em acordo que também superou R$ 1 bilhão. Foi o primeiro clube brasileiro a ser negociado com um player estratégico de fato.



A consultoria auxiliou o CGF (City Football Group) para que eles entendessem melhor o mercado brasileiro do futebol, em diferentes perspectivas, para que decisões seguras fossem tomadas.



Rafael Plastina conta que, com a estruturação de um fundo batizado BC Football Strategies, em conjunto com a Blue Crow Capital, cuja aquisição foi o Anadia FC SAD, as empresas dão o pontapé inicial em uma temporada de aquisições no futebol da Europa.