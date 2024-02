Conheça a Legea, empresa que tenta desbancar gigantes para fornecer material ao Palmeiras

A história da Legea



Assim como o Palmeiras, a Legea tem origem italiana. Com sede na cidade de Pompeia (localidade que abrigou um famoso balneário romano, destruído pela erupção do vulcão Vesúvio, no ano 79 da nossa era), a empresa foi fundada em 1993 pelos irmãos Giovanni, Emilia e Luigi Acanfora.



O primeiro grande patrocínio da Legea foi ao Napoli na temporada 2003-04. Posteriormente, vários clubes usaram camisas da empresa, tanto na Itália como no exterior.



A marca teve pela primeira vez exposição internacional na Copa do Mundo de 2010, quando forneceu material à seleção da Coreia do Norte.



➡️ Qual é o tamanho da fortuna de Arnold Schwarzenegger, lenda do fisiculturismo?



👕 Clubes/seleções atualmente patrocinados pela Legea



- Seleção de Montenegro

- Giugliano Calcio (Itália)

- Ve Rende (Itália)

- Marsa FC (Malta)

- Real Balompédica Linense (Espanha)

- Spartak Subotica (Sérvia)

- St Joseph's FC (Gibraltar)

- CD Izarra (Espanha)

- FK Sloboda (Bósnia)

- AC Renate (Itália)

- NK Varazdin (Croácia)

- Gernika Club (Espanha)

- Calcio Lecco (Itália)