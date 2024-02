Qual é o salário de Paul Pogba na Juventus?

Antes do caso de doping, Pogba recebia um salário bruto anual de 10,2 milhões de euros (R$ 55,1 milhões), de acordo com o site Capology, especializado em finanças do esporte. Por mês, a remuneração era de R$ 4,6 milhões - uma das maiores do clube.



Em outubro de 2023, quando Pogba já estava impedido de entrar em campo, seu salário foi reduzido drasticamente. Desde então, ele recebe apenas 42 mil euros (R$ 227 mil) por ano - salário mínimo para jogadores de futebol na Itália.



Quanto Pogba já recebeu durante a carreira?



Apesar dos problemas atuais, Pogba já recebeu uma FORTUNA em salários durante a carreira. Somando passagens por Juventus e Manchester United, ele já faturou cerca de 120 milhões de euros (R$ 650 milhões) desde a temporada 2012/13.