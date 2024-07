CazéTV surpreende e anuncia transmissão de jogos da NFL

🗣️ O que dizem os envolvidos?



- Estamos entusiasmados em trabalhar com a CazéTV e com os atuais parceiros para dar vida a este jogo histórico em São Paulo. Com mais de 35 milhões de fãs brasileiros da NFL, o alcance monumental oferecido por meio dessas parcerias inovadoras levará nosso jogo ainda mais longe, permitindo que tanto fãs apaixonados quanto novos fãs da NFL de todas as idades possam experimentar este primeiro jogo da NFL jogado em seu próprio país. - disse Sameer Pabari, diretor administrativo de mídia internacional da NFL.



- Assim como muitos brasileiros, nós da CazéTV também somos muito fãs da NFL. Receber um jogo no Brasil e poder transmitir cinco partidas é um sonho para nós e para a galera que vive essa paixão com a gente. Estamos muito entusiasmados para esse momento e ainda mais felizes por levarmos jogos da NFL com a linguagem da CazéTV, para os brasileiros - afirma Fabio Medeiros, Head de Conteúdo da CazéTV.



