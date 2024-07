Qual o salário de Lamine Yamal? E quanto vale a joia? Veja valores

O contrato atual do atacante é válido até junho de 2026. A tendência é que o Barça inicie as negociações para renovar o vínculo e ofereça uma valorização salarial para manter o jogador.



💸 Quanto vale Lamine Yamal?



De acordo com diferentes fontes especializadas no mercado da bola, Yamal está entre os jogadores mais valiosos do futebol mundial. O Transfermakrt, por exemplo, avalia o atacante espanhol em € 90 milhões (R$ 525 milhões).