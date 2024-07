Alcaraz supera Djokovic e é o tenista mais bem pago do mundo; veja ranking

💸 Os tenistas mais bem pagos do mundo

(Faturamento nos últimos 12 meses)



1. Carlos Alcaraz - US$ 45 milhões

2. Novak Djokovic - US$ 38,7 milhões

3. Jannik Sinner - US$ 25,7 milhões

4. Coco Gauff - US$ 25,6 milhões

5. Iga Swiatek - US$ 25,2 milhões

6. Daniil Medvedev - US$ 22,3 milhões

7. Naomi Osaka - US$ 16,5 milhões

8. Emma Raducanu - US$ 16,3 milhões

9. Rafael Nadal - US$ 13,2 milhões

10. Alexander Zverev - US$ 12,1 milhões