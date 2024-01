Copa Africana de Nações aumenta em 40% o valor da premiação ao campeão

- A CAF fez um progresso significativo nos últimos dois anos, no aumento da premiação em dinheiro da Copa Africana de Nações e de todas as suas outras grandes competições (…) Estou confiante de que uma parte do dinheiro do prêmio contribuirá para o desenvolvimento do futebol e também beneficiará todas as partes interessadas do esporte, além de ajudar nossas associações com suas administrações - afirmou Patrice Motsepe, presidente da CAF, em comunicado à imprensa.



Ao longo do torneio também haverá outras premiações. Confira os valores abaixo:



💰 Eliminados nas quartas - US$ 1,3 milhão

💰 Eliminados na semifinal - US$ 2,5 milhões

💰 Vice-campeão - US$ 4 milhões

💰 Campeão - US$ 7 milhões (R$ 34 milhões)