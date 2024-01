Clubes brasileiros batem recorde de novos seguidores em 2023; veja ranking digital

Quais são os cubes com mais seguidores?



O Flamengo é o clube mais popular do Brasil nas redes sociais. O time carioca encerrou o ano com mais de 57 milhões de seguidores nas cinco principais plataformas. A maior parte vem do Instagram.



Corinthians (35,7 mi), São Paulo (21,6 mi), Palmeiras (19,7 mi) e Santos (13,2 mi) completam o top 5 do ranking digital. Confira a lista completa abaixo: