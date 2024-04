Packers x Eagles: o jogo de R$ 54 bilhões da NFL no Brasil

💰 Valuation das franquias:



- Philadelphia Eagles (10°) - US$ 6 bilhões (R$ 30,5 bilhões)

- Green Bay Packers (20°) - US$ 4,6 bilhões (R$ 23,4 bilhões)



➡️ Quem fatura mais? Compare receitas do Flamengo com clubes europeus



💸 Receitas anuais das franquias:



- Philadelphia Eagles - US$ 598 milhões (R$ 3 bilhões)

- Green Bay Packers - US$ 577 milhões (R$ 2,9 bilhões)