Quem vale mais no mercado: Gabigol ou Dudu? Veja valores e compare

💰 Valor de Dudu: € 5 milhões (R$ 30 milhões)



Já atacante do Palmeiras tem contrato mais longo (até o fim de 2025), mas vale menos no mercado por uma questão específica: a idade. Aos 32 anos, ele não tem o mesmo potencial de revenda e retorno técnico que Gabigol. Por isso, é avaliado atualmente em € 5 milhões (R$ 30 milhões).



Além da idade, as lesões recentes e a menor importância dentro do elenco palmeirense ajudam a explicar a queda no valor de mercado de Dudu. Recentemente, o Palmeiras aceitou uma proposta de US$ 4 milhões (R$ 22 milhões) do Cruzeiro pelo atleta, mas a negociação não foi concretizada.