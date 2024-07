Quanto o brasileiro Robson Conceição vai receber pelo título mundial de boxe?

Cabe destacar que, apesar da derrota, o norte-americano O'Shaquie Foster faturou mais alto que o brasileiro. Segundo estimativas da imprensa local, o pugilista que detinha o cinturão teve uma bolsa de US$ 375 mil (R$ 2 milhões).



Esta foi a quarta tentativa de Robson Conceição de conquistar o cinturão mundial. Ele, que se tornou profissional no ano seguinte à conquista do ouro, foi derrotado por Oscar Valdez em 2021, por Shakur Stevenson em 2022 e no ano passado teve a terceira tentativa frustrada ao empatar com Emanuel Navarrete, que manteve o título com o resultado.



O brasileiro tem agora um cartel com 19 vitórias, duas derrotas e um empate.