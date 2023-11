Quem são os técnicos mais bem pagos do mundo? Veja ranking de salários

Quanto recebe o técnico mais bem pago?



De acordo com a imprensa europeia, Diego Simeone, do Atlético de Madrid, é o técnico mais bem pago do mundo. Um levantamento do jornal L'Équipe, em abril deste ano, apontou que o salário do argentino era de € 34 milhões (R$ 182 milhões) por ano.



O técnico, no entanto, renovou o contrato no último mês e aceitou uma redução significativa nos vencimentos. De acordo com o El Español, ele recebe agora cerca de € 26 milhões (R$ 139 milhões) anuais - mas segue sendo líder do ranking.



➡️ Cumprir tabela? Rodadas finais do Brasileirão têm premiações milionárias em disputa



O segundo mais bem pago é Pep Guardiola, que recebe € 22,4 milhões (R$ 120 milhões) por ano no Manchester City. Marcelo Gallardo, que assinou recentemente com o Al-Ittihad, completa o pódio.