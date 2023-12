Bahia, Santos e Vasco investem pesado em reforços, mas lutam contra o rebaixamento no Brasileirão

O Cruz-Maltino e o Tricolor baiano vivem cenários parecidos. Ambos se tornaram Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) recentemente, foram comprados por grupos estrangeiros e precisaram reformular o elenco após disputar a Série B em 2022.



Com dinheiro novo em caixa, os clubes apostaram na compra de direitos econômicos, mas o investimento não mostrou efeito prático em campo. As duas campanhas no Brasileirão foram decepcionantes e os times correm risco de voltar à Segundona de novo.



