Suárez impulsiona receitas e gera arrecadação milionária ao Grêmio em 2023; veja valores

Aumento no quadro social



Antes do anúncio da contratação de Suárez, o Grêmio tinha cerca de 61 mil sócios. Quase um ano depois, o número praticamente dobrou: 119 mil. Estima-se que esta diferença gere um impacto superior a R$ 4 milhões por mês, totalizando R$ 8 milhões mensais atualmente.



Cabe destacar que o aumento no quadro social não tem relação 100% direta com Suárez. O retorno à Série A e a boa campanha no Brasileirão também ajudaram. Ainda assim, a diretoria gremista entende que pelo menos 50% do aumento seja consequência da presença do uruguaio.