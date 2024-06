Anderson Silva x Sonnen: entenda por que evento não tem venda de ingresso ao público

Além disso, os organizadores quiseram privilegiar o Grupo Globo, que comprou os direitos de transmissão e exibirá o evento na TV aberta, TV fechada e pay-per-view. A visão interna é que, com a parceria da emissora carioca, a luta entre Anderson Silva e Chael Sonnen terá um alcance nacional.



Para compensar a falta de público no sábado, a Spaten promoveu dois eventos abertos aos fãs para divulgar o card. No último domingo (9), Anderson Silva participou de um treino no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Já na quarta-feira (12), a três dias do combate, o brasileiro e Chael Sonnen fizeram a tradicional e aguardada encarada em uma cerimônia no bairro Itaim Bibi, em São Paulo.



📺 Onde assistir ao Spaten Fight Night:



- TV aberta: TV Globo (após o Altas Horas)

- TV fechada: Sportv 2

- Pay-per-view: Canal Combate