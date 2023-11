A 250 dias para Paris 2024, empresa lança crowdfunding esportivo com foco em atletas olímpicos e paralímpicos

Os atletas poderão criar seu próprio projeto na plataforma e a primeira etapa a ser realizada consiste em fazer um cadastro no site (https://bit.ly/vaquinha-motbot). Em seguida, o atleta será direcionado para uma tela onde poderá iniciar a campanha de “vaquinha virtual”.



Haverá uma interface na qual poderão ser definidos o título do projeto, meta do valor a ser arrecadado, prazo e uma pequena descrição que justifique a ação. O custo de manutenção será de 5%, o menor índice do mercado, segundo a empresa.



- Estamos expandindo a atuação de nossa plataforma a fim de também poder contemplar os atletas olímpicos e paralímpicos. Sabemos que alguns encontram dificuldades nesse período de treinamento, longe dos holofotes. Além dos altos gastos em suplementação, transporte e materiais esportivos, por exemplo, os esportistas nem sempre têm o apoio necessário e, por diversas vezes, necessitam arcar sozinhos com todas as despesas. Esperamos que nossa plataforma possa ser um facilitador e, por isso, também disponibilizamos a menor taxa do mercado - explica Rogério Neves, CEO da Motbot.



Fundada em julho de 2022, a companhia atua impulsionando as equipes parceiras a conquistarem resultados positivos dentro de campo e a arrecadar fundos para melhorias nas estruturas dos clubes.



Para o “bicho” dos jogadores – premiação paga ao atingir determinado resultado –,os valores levantados apenas saem das contas dos apoiadores caso os times alcancem o desempenho esportivo. Parte do montante dessas ações também é destinado a instituições filantrópicas indicadas pelos clubes. Até o momento, R$ 31 mil já foram repassados pela plataforma para causas do tipo.