Quais são os clubes com mais sócios no mundo? Veja ranking e compare com o Brasil

Diferenças no cálculo de "sócios"



Boca Juniors e River Plate, os principais clubes da Argentina, se destacam mundialmente pelo número de sócios-torcedores. Em atualizações de agosto deste ano, os rivais garantem ter mais de 340 mil sócios ativos, com uma ligeira vantagem do Boca.



Nestes números, eles incluem todos os tipos de sócios: os "proprietários", que participam da vida política do clube, e os "torcedores", que pagam um valor mensal para ter uma série de benefícios, mas sem direito a voto.



➡️ Quais clubes brasileiros arrecadam mais com bilheteria? Veja ranking



De acordo com o diário Olé, os clubes argentinos estão apenas atrás do Real Madrid quando o assunto é número de sócios. Somando sócios-proprietários do clube, os "abonados" e donos do "Carnet Madridista", são mais de 360 mil torcedores merengues registrados.