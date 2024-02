13 clubes brasileiros aumentam valor de marca no último ano; veja lista

Crescer o valor de mercado é, sem dúvida, o principal desafio de qualquer empresa. Dentro do futebol, não é diferente. E, de acordo com estudo realizado pela consultoria Sports Value, apenas 13 times brasileiros podem se orgulhar deste feito entre 2022 e 2023.



O que teve melhor desempenho foi o Flamengo. No período de um ano, o clube rubro-negro conseguiu elevar o seu valor em R$ 729 milhões, um aumento percentual de 19,25%, o que o garante ainda como o clube mais valioso do Brasil (R$ 4,5 bilhões).



