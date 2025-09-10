Marca que patrocina João Fonseca anuncia quatro novos atletas

A empresa de artigos esportivos On, que já patrocina atleta como o tenista João Fonseca, anunciou mais quatro atletas ao quadro. São eles Leonardo Santos, Thiago Rosário, Eduardo Ribeiro e Mirelle Leite; todos do atletismo, que recebem o apoio da marca às vésperas do Mundial da modalidade. Quem também é apoiado pela companhia suíça é Fernando Toldi, do triatlo.

Leonardo Santos é campeão sul-americano indoor e vencedor do Troféu Brasil nas provas de 800m e 1500m. Já Thiago Rosário é o campeão sul-americano de pista indoor. Eduardo Ribeiro, também atleta dos 800m, é campeão sul-americano, recordista sul-americano nos 600m e já garantiu vaga no Campeonato Mundial deste ano. Mirelle Leite tem títulos como a Copa Brasil e alcançou pódios no Campeonato Sul-Americano e no Troféu Brasil nos 3000m com obstáculos.

- Estamos trabalhando continuamente para expandir nossa presença no Brasil e aprofundar a conexão da marca com a comunidade de corredores. Nosso objetivo é inspirar e apoiar atletas que personificam a essência da corrida: perseverança, resiliência e paixão - afirmou Alexandre Martinez, líder sênior de marketing da On Brasil. E ele completou:

- Com esta parceria, a On reforça seu compromisso com a nova geração de talentos do atletismo brasileiro, e não poderíamos estar mais felizes em receber Leonardo, Thiago, Eduardo e Mirelle na On - finalizou.

Mundial de Atletismo

O Mundial de Atletismo 2025 iniciará neste sábado, 13, na cidade de Tóquio. Devido ao fuso do Japão ser 12 horas adiantado, o campeonato começa nesta sexta, 12, com início às 20h no Sportv.

O campeonato reunirá grandes nomes da modalidade, como Yulimar Rojas, ícone venezuelana do salto triplo; Armand Duplantis, recordista mundial e multicampeão do salto com vara; Faith Kipyegon, tricampeã olímpica dos 1500m; Femke Bol, destaque dos 400m; e Neeraj Chopra, campeão olímpico do lançamento de dardo.