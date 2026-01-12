O Eintracht Frankfurt acertou uma extensão antecipada do contrato de naming rights de seu estádio com o Deutsche Bank. Conforme publicado pelo site SportsPro, o banco assinou um acordo que passa a valer até 2035 e está cotado em cerca de € 100 milhões - o vínculo anterior ainda tinha cerca de dois anos de validade. Pela conversão, R$ 628 milhões serão destinados ao clube alemão. O local, chamado de Deutsche Bank Park, tem capacidade para 51 mil pessoas.

O novo contrato tem duração de oito anos e inclui não apenas os direitos de nome do estádio, mas também um pacote mais amplo de ativos comerciais e de visibilidade. A partir da próxima temporada, a logomarca do banco alemão também estará presente em novos espaços: nas mangas dos uniformes de treino e de aquecimento das equipes masculina, feminina e sub-21, além das categorias de base do Eintracht Frankfurt.

O valor do novo acordo representa um salto relevante de receita em relação ao contrato anterior, assinado em 2020 por sete anos, que rendia ao clube cerca de € 5,5 milhões por temporada.

Além da exposição de marca, a parceria envolve a continuidade do uso dos produtos, serviços e soluções financeiras do banco por parte do clube. As partes já vêm trabalhando juntas em iniciativas operacionais, como a implementação de um sistema integrado de pagamentos por aplicativo. Sem contar projetos para a modernização da experiência no estádio.

- O acordo com o Deutsche Bank é especial para nós em vários aspectos, pois representa confiança, visão e valores compartilhados. Ele constitui um componente central do nosso desenvolvimento estratégico - financeiramente, estruturalmente e em relação às nossas ambições nas competições nacionais e europeias - destacou o CEO do Eintracht Frankfurt, Axel Hellmann.

Em campo

O Eintracht Frankfurt ocupa, atualmente, a sétima posição na Bundesliga. Na última temporada do Campeonato Alemão, a equipe terminou na terceira colocação.