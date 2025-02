Endrick preocupa Real Madrid para os playoffs da Champions League

O Real Madrid enfrenta o Manchester City nesta terça-feira (11), pelos playoffs de acesso às oitavas da Champions. Endrick, atacante da Seleção Brasileira, é motivo de preocupação para o duelo, dividido em dois capítulos, o primeiro no Etihad Stadium, em Manchester, e o segundo no Santiago Bernabéu, em Madri, na quarta-feira (19). O atacante está pendurado pelo acúmulo de cartões amarelos e pode ficar de fora do confronto de volta se voltar a ser advertido.

continua após a publicidade

➡️ Manchester City x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

Apesar dos poucos minutos em campo, Endrick levou dois cartões amarelos na fase de liga da Champions League 2024-25: um contra o Lille, em sua primeira oportunidade como titular de Carlo Ancelotti, e outra durante os 15 minutos que atuou na derrota contra o Liverpool. O brasileiro é parte da lista de preocupações do treinador italiano para o confronto de 180 minutos por uma vaga nas oitavas, que também conta com Modric, Rüdiger (fora do jogo, lesionado), Tchouaméni, Camavinga e Bellingham.

Preocupação na Champions League, Endrick comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

A Uefa só irá "limpar" os cartões amarelos obtidos até aqui na fase de semifinal, e com isso, os jogadores correm risco de suspensão em boa parte do mata-mata, caso o Real avance. Por outro lado, Vini Jr., um dos principais nomes no ataque merengue, está com a contagem de cartões amarelos zerada após cumprir suspensão contra o Stade Brest, na oitava rodada da Fase de Liga.

continua após a publicidade

A situação do Manchester City, do outro lado, é menos preocupante, afinal, o único jogador pendurado é o português Rúben Dias. Portanto, os comandados por Pep Guardiola têm uma leve "vantagem" considerando o duelo de ida e volta.

Playoffs da Champions: Endrick terá chance pelo Real Madrid?

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Matheus Nunes, Manuel Akanji, Rúben Dias e Josko Gvardiol; Mateo Kovacic; Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne e Savinho; Erling Haaland

continua após a publicidade

❌ Desfalques: Oscar Bobb, Nathan Aké, Jérémy Doku e Rodri (lesionados)

❓ Dúvida: Nico González (lesionado)

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Thibaut Courtois; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Raúl Asencio e Ferland Mendy; Eduardo Camavinga e Luka Modrić; Rodrygo, Jude Bellingham e Vinícius Jr; Kylian Mbappé

❌ Desfalques: Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Daniel Carvajal, Éder Militão e David Alaba (lesionados)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional