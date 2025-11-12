Astro do Chelsea registra marca de comemoração e adota estratégia para evitar plágio

Um dos principais nomes do atual elenco do Chelsea, Cole Palmer ganhou notoriedade no futebol mundial pela sua comemoração marcante quando marca gols, imitando como se estivesse com frio, o que lhe deu o apelido de "Cold Palmer" (Palmer Gelado, em tradução livre). A estratégia de registro de marca é uma tendência cada vez mais comum no mercado do futebol e é usada para evitar plágios e gerar meios de gerar renda em cima de um "produto exclusivo" na carreira do atleta.

Segundo o jornal The Athletic, o atacante inglês teve seu registro de marca de comemoração autorizado pelo Escritório de Propriedade Intelectual do governo do Reino Unido na última semana, o que lhe garante alguns benefícios de exclusividade diante do gesto feito por ele na comemoração dos gols. Isso significa que não será possível explorar o gesto em projetos comerciais e anúncios publicitários, que envolvem desde a venda de vestuário até produtos de higiene, alimentos e bebidas alcoólicas. Entretanto, vale ressaltar que isso não impede que as pessoas imitem Palmer e seu gesto.

Essa decisão de registrar a comemoração como marca registrada legalmente não é a primeira tomada pelo jogador do Chelsea. Recentemente, o atleta também registrou o apelido "Cold Palmer" como sua assinatura, impedindo que ele seja usado para fins comerciais sem a sua autorização. Houve, inclusive, um imbróglio jurídico envolvendo marcas, como a marca de vinhos francesa "Château Palmer", que ganhou o direito de explorar o termo após contestação.

Segundo especialistas ouvidos pelo The Athletic, a ação de Palmer e de outros atletas ao redor do mundo é importante porque dá relevância ao debate sobre propriedade intelectual e se torna uma ferramenta comercial a ser usada por esses jogadores em momentos de assinatura de contratos para parcerias, patrocínios e outras ações publicitárias.

O acordo é válido por dez anos e pode ser renovado pelo atleta mediante o pagamento de uma taxa. Por outro lado, também há espaço para a contestação da marca registrada para produtos ou serviços caso não seja usada num espaço de cinco anos.

Yamal passa a vender seus autógrafos

O astro espanhol Lamine Yamal é mais um atleta que tomou uma decisão comercial em cima da sua marca. Mais especificamente com seus autógrafos. Em outubro, o jogador de 18 anos foi procurado por uma empresa especializada na venda de produtos autografados por grandes estrelas do esporte e entretenimento afim de fechar com espanhol a exclusividade para comercializar produtos com sua assinatura.

A instrução recebida pelo atacante é que quanto menos objetos autografados estiverem à disposição dos fãs, maior será o valor da sua assinatura. Desde então, Yamal tem apenas posado para fotos com seus fãs, não mais distribuindo autógrafos em camisas, pôsteres ou outros itens que possam ser comercializados posteriormente com sua marca por escrito.

Na época, o Barcelona não se opôs à escolha do seu jogador, mas instruiu que houvesse uma autorização para explorar uma quantidade produtos com a marca de Yamal para cumprir com os compromissos já estabelecidos institucionalmente. A ação é amplamente vista em jogadores da NBA, por exemplo, que vendem seus autógrafos em produtos como camisas, bolas e bonés.

De onde surgiu a comemoração do "Cold Palmer" no Chelsea

Com os braços cruzados na frente do corpo, simulando um tremor gélido, o movimento ganhou popularidade entre os torcedores, que o apelidam de "Cold Palmer", que surgiu pela frieza do jogador na frente do gol.

A origem da comemoração é de uma homenagem ao ex-companheiro de Manchester City, Morgan Rogers, que usava o gesto quando jogava pelo Middlesbrough. Hoje no Aston Villa, Rogers fez o gesto pela primeira vez em 23 de dezembro de 2023, e Palmer prometeu repetir o gesto caso marcasse um gol. Uma semana depois, o meia fez a comemoração em vitória do Chelsea contra o Luton Town.