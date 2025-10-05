Veja quanto vale Endrick, atacante ‘esquecido’ pelo Real Madrid
Jogador vale mais de 30 milhões de euros
- Matéria
- Mais Notícias
Camisa 9 do Real Madrid, Endrick não tem sido aproveitado pelo técnico Xabi Alonso e figurou mais uma vez no banco de reservas no último sábado (4), contra o Villarreal. Veja com o levantamento do Lance! quanto o atacante brasileiro está valendo no mercado e relembre o valor pelo qual ele foi vendido.
Saiba o que Vini Jr disse na comemoração de gol em Real Madrid x Villarreal
Fora de Campo
Técnico do Real Madrid cita fator positivo de Vini Jr após noite de gala
Futebol Internacional
Reação de Virginia com gol de Vini Jr no Real Madrid viraliza: ‘Calou minha boca’
Fora de Campo
No final de 2022 o clube espanhol buscou um garoto que parecia promissor na base do Palmeiras. Pagando 35 milhões de euros (R$ 198 milhões na época) e 25 milhões de euros (R$ 141 milhões) em bônus, Endrick se tornou uma das maiores vendas da história do Palmeiras.
Depois de disputar 33 jogos e marcar sete gols com a camisa do Real, o jovem brasileiro se lesionou e ficou fora do Mundial de Clubes da Fifa. Durante a temporada de 2024/2025, a equipe merengue disputou 64 partidas (sem contar o Mundial de Clubes após o final da temporada regular). O jogador ainda não disputou nenhuma partida na atual temporada. Sua última exibição foi no dia 18 de maio, contra o Sevilla. Foi neste jogo que o brasileiro sofreu a lesão que o tirou do Mundial.
Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
Atualmente, o atacante segue valendo 35 milhões de euros (R$ 219 milhões na cotação atual).
Após perder espaço com a camisa do clube madrilenho, muitos rumores de um possível empréstimo surgiram, mas nada se concretizou, e Endrick ficou no Real. Inclusive, o garoto herdou a camisa 9 de Mbappé, que ficou com a 10 de Modric.
É importante lembrar que, na negociação inicial entre Palmeiras e Real Madrid, a somatória total de bônus, transferência e metas podia alcançar os 70 milhões de euros (R$ 437 milhões).
A imprensa espanhola, inclusive, está tratando a falta de oportunidades como um "boicote" de Xabi Alonso, técnico do Real Madrid, ao garoto.
- Matéria
- Mais Notícias