Veja quanto vale Endrick, atacante ‘esquecido’ pelo Real Madrid

Camisa 9 do Real Madrid, Endrick não tem sido aproveitado pelo técnico Xabi Alonso e figurou mais uma vez no banco de reservas no último sábado (4), contra o Villarreal. Veja com o levantamento do Lance! quanto o atacante brasileiro está valendo no mercado e relembre o valor pelo qual ele foi vendido.

No final de 2022 o clube espanhol buscou um garoto que parecia promissor na base do Palmeiras. Pagando 35 milhões de euros (R$ 198 milhões na época) e 25 milhões de euros (R$ 141 milhões) em bônus, Endrick se tornou uma das maiores vendas da história do Palmeiras.

Depois de disputar 33 jogos e marcar sete gols com a camisa do Real, o jovem brasileiro se lesionou e ficou fora do Mundial de Clubes da Fifa. Durante a temporada de 2024/2025, a equipe merengue disputou 64 partidas (sem contar o Mundial de Clubes após o final da temporada regular). O jogador ainda não disputou nenhuma partida na atual temporada. Sua última exibição foi no dia 18 de maio, contra o Sevilla. Foi neste jogo que o brasileiro sofreu a lesão que o tirou do Mundial.

Endrick comemora gol que deu a vaga às finais do Paulistão ao Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Atualmente, o atacante segue valendo 35 milhões de euros (R$ 219 milhões na cotação atual).

Após perder espaço com a camisa do clube madrilenho, muitos rumores de um possível empréstimo surgiram, mas nada se concretizou, e Endrick ficou no Real. Inclusive, o garoto herdou a camisa 9 de Mbappé, que ficou com a 10 de Modric.

É importante lembrar que, na negociação inicial entre Palmeiras e Real Madrid, a somatória total de bônus, transferência e metas podia alcançar os 70 milhões de euros (R$ 437 milhões).

A imprensa espanhola, inclusive, está tratando a falta de oportunidades como um "boicote" de Xabi Alonso, técnico do Real Madrid, ao garoto.