Lance! Biz Convida Eduardo Leite, sócio diretor da Kefler

O Lance! Biz Convida é um quadro de entrevistas especiais com personalidades do mercado de esportes e negócio. E, no Rio Innovation Week 2025, um dos convidados foi Eduardo Leite, sócio-diretor da Kefler.

Responsável por grande da administração do grupo, Leite destaca a relação da empresa com as movimentações financeiras do mercado e do esporte, principalmente da visão que o torcedor tem em relação a isso.

- Eu sou meio polêmico em algumas coisas, mas toda vez que o torcedor tem que entender muito o porquê de uma marca, o porquê de estar fazendo, talvez tenha alguma coisa errada. A ação ideal é quando tudo acontece de maneira orgânica. Então, por exemplo, por que uma marca tá se relacionando com o time? Porque ela é Flamengo, no caso do Flamengo. Mas por que essa marca? Porque o espírito daquela marca é o Vasco, por exemplo. Eu acho que a gente entra numa fase que o envolvimento de marcas tem que ter motivo- afirmou Eduardo Leite, que completou:

- Ela tem que ter o porquê daquilo que tá acontecendo. Não é mais só eu quero me relacionar com o Vasco, com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Fluminense, com o Botafogo, porque ela tem uma população, uma torcida muito grande, e aí eu quero que eles me conheçam. Eu acho que essa fase já passou. Eu acho que tem que ter autenticidade. A marca tem que realmente mergulhar.

Você encontra a entrevista completa com Eduardo Leite do Lance! no Youtube. Também estão disponíveis entrevistas com Olivia Richardson, head de Comunicação da Pior, Victor Wanderley, CEO da Tial, dentre outros.

Entrevista rio Innovation Week com Eduardo Leite. (Foto: Divulgação/Youtube/Lance!)

O Lance! esteve presente no Rio Innovation Week conectando esporte, tecnologia, negócios, impacto social e futuro. Um palco exclusivo que apresentou aos visitantes alguns dos produtos da marca, como o Arquiba, aplicativo voltado para a experiência de torcedores nos estádios de futebol, e o Sócio Lance!, programa de assinatura de pontos e recompensas.