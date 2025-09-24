Lance! Biz Convida Alex Fonseca, CEO da Superbet

O Lance! Biz Convida é um quadro de entrevistas especiais com personalidades do mercado de esportes e negócios. E, durante o Rio Innovation Week 2025, um dos convidados do nosso estúdio no local foi Alex Fonseca, CEO da Superbet. Assista ao episódio completo abaixo.

Na conversa, Alex destacou sua relação de proximidade com o esporte e explicou o porquê de investir tanto no futebol brasileiro.

- Minha relação com o futebol, acho que, como a maioria dos brasileiros, vem desde infância torcendo pelo seu time de coração e sempre muito apaixonado pelo esporte como um todo. Essa aproximação com o esporte acontece, obviamente, através da minha atuação no segmento de apostas, de cota fixa. E dali a gente acaba criando amigos e se aprofundando mais nessa indústria, que é apaixonante. Enfim, fico muito feliz hoje de poder conviver com ídolos da minha infância. Romário estava jantando comigo outro dia, então é muito gratificante quando você tem essa realização- afirmou Fonseca, que completou:

Alex Fonseca, CEO da Superbet no Brasil (Foto: Divulgação/Youtube/Lance!)

- A Superbet tem um posicionamento de marca único. A gente tenta sempre aproximar o esporte do entretenimento. Eu costumo dizer que eu vejo a aposta como o próximo nível de torcida. Então, eu acho que quando você está ali fazendo uma aposta no seu time de coração, ou até em um time que talvez você não torça tanto por ele, mas você viu uma vantagem estratégica em apostar, aquele jogo começa a significar mais para você. Você começa, de fato, a se sentir parte integrante da competição e eu acho isso extremamente interessante. Acho que todo mundo que já teve a oportunidade de realizar uma aposta conosco, entende que o nosso posicionamento de marca é muito voltado para o entretenimento, é muito voltado para o respeito ao cliente - completou.

Você encontra a entrevista completa com Alex Fonseca no canal de YouTube do Lance!. Também estão disponíveis entrevistas com Olivia Richardson, head de Comunicação da Pior, Victor Wanderley, CEO da Tial, entre outras.