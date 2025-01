Kings World Cup of Nations revela parceiros de transmissão e marcas comerciais; Brasil estreia contra Coreia do Sul

Cercada de grande expectativa, a Kings World Cup of Nations tem início marcado para o dia 1º de janeiro. A competição será transmitida em mais de 60 países e conta com parceiros em todos os continentes.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No Brasil, a Copa do Mundo de Nações da Kings League será transmitida pela Cazé TV, enquanto CBS, ESPN/Disney+, Sky Sports e DAZN possuem direitos em outros países. Além disso, o torneio contará com patrocinadores como Adidas, Spotify, Red Bull e Air Asia.

Os fãs da Kings League também poderão assistir aos jogos das 16 equipes que participam da competição através dos canais oficiais da liga na Twitch, YouTube, TikTok e Twitter. O evento criado pelo empresário e ex-jogador Gerard Piqué tem final marcada para o dia 12 de janeiro, no Allianz Stadium, em Turim.

Diretor comercial da Kings League, Oriol Granell comentou sobre a grandiosidade da Kings World Cup of Nations. O profissional comentou sobre a expectativa do torneio e da conexão com o público mais jovem no mundo.

- Como a competição de futebol mais transmitida, nossos eventos oferecem às emissoras e marcas um enorme potencial de conexão com públicos jovens em todo o mundo. Estamos entusiasmados em receber parceiros tão renomados neste momento emocionante para a competição.

Confira os parceiros comerciais da Kings League

ANT+: Grécia, Chipre CazéTV: Brasil CBS: EUA DAZN: Japão, Austrália ESPN & Disney+: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela, México, Brasil e Caribe KTRK: Quirguistão MBC/SSC: Afeganistão, Argélia, Bahrein, Chade, Djibouti, Egito, Faixa de Gaza, Irã, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Mauritânia, Marrocos, Omã, Palestina, Catar, Arábia Saudita, Somália, Sudão, Síria, Tunísia, Emirados Árabes Unidos, Iêmen OneFootball: Resto do Mundo, incluindo Espanha, Alemanha e Reino Unido (a partir das quartas de final) OneSport: Israel S Sport: Turquia SBS: Coreia do Sul SKY SPORT: Italia, Vaticano, San Marino SOOP: Coreia do Sul, Indonésia, Tailândia, Vietnã, Filipinas Telemundo: EUA, Porto Rico Varzish TV: Tajiquistão ZAP: Angola, Moçambique Zor TV: Uzbequistão Kyivstar: Ucrânia

Confira as marcas parceiras:

McDonald’s: retorna pelo segundo ano, após o sucesso no torneio inaugural no México em 2024. Red Bull: estará presente nos bancos de equipes e no sorteio de dados no intervalo. Spotify: distribuirá cartas secretas aos fãs ao longo do torneio. Air Asia: terá visibilidade nas roupas dos árbitros. Adidas: parceira técnica do evento e patrocinadora principal das Kings Leagues na Espanha, América e, recentemente, Itália. Iren: empresa de energia sediada em Turim. Città di Torino / Regione Piemonte / Città Metropolitana di Torino Floki: marca global do ecossistema cripto, com parceria prévia na Espanha.

Brasil estreia diante da Coreia na Kings World Cup of Nations

O Brasil faz sua estreia na Kings World Cup of Nations diante da Coreia do Sul, no dia 2 de janeiro, às 12h (de Brasília). A equipe asiática é cotada como uma das forças da competição por conta das presenças de Kang-In Lee, do PSG, e Ji-Sung Park, ex-Manchester United.

Quem ganhar o duelo enfrenta o vencedor de Alemanha e Peru, no dia 4 de janeiro. O influenciador e técnico do Brasil Velho Vamp está confiante na classificação de sua equipe para a próxima fase e com um bom início.

- Temos pouca informação sobre o time coreano, acredito que vai ser um jogo difícil principalmente pelas características físicas, mas tenho certeza que sairemos vencedores em busca do 2-0 e a classificação pra próxima fase.

O evento contará com alguns astros do futebol mundial que estão em atividade ou que já penduraram as chuteiras, como Kaká, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, Kun Agüero, Chicharito Hernández, Totti, Pirlo, Buffon, Casillas, James Rodriguez, entre outros.