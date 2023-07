Trabalhar em parceria, compartilhar conteúdo, dados e inteligência com o Lance! não é um começo. É um retorno, uma continuidade. Entre 2005 e 2009, por meio da Score Sport Business fomos parceiros do LanceBizz na idealização, formatação e implementação de curso sobre Marketing Esportivo, que realizou diversos eventos entre São Paulo Rio de Janeiro e Belo Horizonte.



Agora, temos a oportunidade de voltar a contribuir com o Lance, em sua nova versão Lance! Biz. O momento é outro, as redes sociais estão aí, os influencers, a fragmentação das mídias e das atenções. Cada dia mais difícil atrair leitores, ouvintes, alunos, etc. Sabemos do desafio, não será fácil.