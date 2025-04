Jogadores brasileiros entram em curso inédito de gestão da Fifa; veja nomes

A Fifa anunciou o lançamento de um programa inédito para auxiliar jogadores na transição de carreira no pós-aposentadoria. Chamado de Fifa Players Executive Programme, o curso contou com 70 personalidades em sua primeira turma, entre jogadores e ex-jogadores, além de treinadores, tanto do futebol masculino quanto no feminino.

A iniciativa reúne nomes que já se aposentaram, como o ex-meia Thiago Alcântara, que brilhou no Liverpool e Bayern de Munique, além de atletas que ainda estão em atuação, mas tem como projeção de carreira atuar na gestão do futebol, seja dentro ou fora de campo.

Os brasileiros Casemiro, David Luiz, Thiago Silva e Fernandinho são integrantes do programa, além de estrangeiros como David Ospina (Colômbia), Guillermo Ochoa (México) e Rodrigo de Paul (Argentina) e estramgeiras, a exemplo de Hayley Raso (Austrália) e Elena Linari (Itália).

A Fifa também estruturou um conselho acadêmico para o programa com nomes peso que já passaram pelo futebol mundial. O italiano Chiellini, o alemão Lothar Mathaus e a francesa Laura Georges, que também atuou como ex-secretária-geral da Federação Francesa, fazem parte da equipe. Arnsène Wenger, que dirigiu o Arsenal e atua como Diretor de Desenvolvimento do Futebol Global da Fifa, também participa dessa comissão.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, destacou em mensagem aos participantes do programa que o objetivo é inserir os atletas e treinadores em cargos de alto nível no futebol mundial, além de ser mais uma forma de dar um futuro sustentável aos personagens da modalidade.

- Muitos de vocês vão permanecer no futebol, e queremos ajudar nisso, buscando formas de inserir mais jogadores e treinadores, homens e mulheres, em cargos de alto nível na gestão esportiva. Mas, independentemente do que cada um deseja fazer depois, ou mesmo se ainda não sabe, precisamos criar mecanismos de apoio para facilitar essa transição e garantir um futuro sustentável a todos os jogadores - destacou.

Como funciona o programa

A Fifa explica que o curso é dividido em cinco módulos e tem como foco abordar as questões de bem-estar mental e físico. Além disso, o programa inclui administração de clubes, ligas e federações.

A entidade afirma que ao atuar ao lado de jogadores após ou próximos da aposentadoria é possível mostrar que não é um fim, mas o início de um novo capítulo no esporte, podendo adaptar as relações dos personagens com o futebol para novos formatos.

Alexandre Pato, revelado pelo Internacional e que já atuou por São Paulo, Corinthians e Milan, destacou a importância de ter um programa que pense no bem-estar dos atletas no seu pós-carreira, principalmente pela carreira de jogador ser curta.

- Nossas carreiras em campo são curtas, mas, com este programa, estamos construindo algo que vai muito além dos 90 minutos. É sobre criar um futuro do qual possamos nos orgulhar. Muitos pensam que a aposentadoria é o fim. Este programa da FIFA prova que pode ser o começo de algo tão grandioso quanto - ressaltou Pato.