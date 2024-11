Interiorização de eventos esportivos ganha força, mas requer políticas públicas para avançar

Luisa Jucá, idealizadora e diretora-geral do Tour do Rio, aponta que rapidamente é possível ver como as sementes plantadas com a presença dos eventos em cidades menores dão frutos. O Tour do Rio é a maior competição de ciclismo da América Latina e aconteceu neste final de semana nas do Vale do Café, com largada e chegada em Conservatória, no estado do Rio de Janeiro. Além da prova para os profissionais, o evento também conta com a competição para amadores e até uma Copinha para crianças de 2 a14 anos.