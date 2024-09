Sou do Esporte cria projeto inédito para calcular o PIB do esporte brasileiro

PIB do esporte brasileiro será calculado pela primeira vez (Arte: Gabriel Pereira/Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 19:24 • Rio de Janeiro

Um projeto pioneiro no país irá calcular pela primeira vez o PIB do esporte brasileiro. A iniciativa é da Sou do Esporte em parceria com a EY. Ao longo de oito meses, o projeto irá estudar a cadeia produtiva do esporte no Brasil, o investimento público e o impacto no consumo dos brasileiros, entre outros dados.

A intenção é levantar dados que sirvam como base para o investimento no esporte por parte da iniciativa privada a médio e longo prazos. Da mesma forma, o estudo servirá para potencializar políticas públicas do setor.

- Queremos mostrar o protagonismo econômico do esporte e corroborar como este segmento é importante para o país, dando um norte a todos que investem no esporte para fazê-lo de forma mais clara e perene - diz Fabiana Bentes, presidente da Sou do Esporte.

O esporte brasileiro movimenta bilhões de reais todos os anos, mas atualmente não há um estudo capaz de medir esses números de forma mais aprofundada, detalhada e constante.

- O nível de informações que temos hoje não convence nem o poder público, nem a iniciativa privada de que o investimento sustentável no esporte é muito mais efetivo que apenas em épocas de eventos, por exemplo - pondera Fabiana Bentes.

- Vemos as estruturas do esporte pelo país precárias, as escolas deficitárias em oferecer o esporte para crianças e jovens, e as empresas criando estratégias momentâneas sem criar um ciclo de investimento sustentável no esporte - acrescenta a presidente da Sou do Esporte.

Será a primeira vez que um estudo irá calcular o PIB do esporte brasileiro (Foto: Reprodução/Leonardo AI)

A intenção é de que o PIB do esporte brasileiro responda com mais precisão sobre o nível de retorno dos esportes ao mercado e às marcas patrocinadoras, quais regiões são mais alinhadas às estratégias de marca, e quais impactos sociais, entre outros.

Desenvolvido e liderado pela Sou do Esporte - uma associação sem fins lucrativos criada em 2015 -, o projeto PIB do esporte brasileiro foi alocado dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia. Os parceiros institucionais são o Comitê Olímpico do Brasil (COB), o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), a Comissão Desportiva Militar do Brasil, o Comitê Brasileiro de Clubes, a Fenaclubes e a Liga Nacional de Basquete.