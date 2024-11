Inclusão: saiba quais times possuem espaços para torcedores autistas em seus estádios

O Atlético-MG está implementando uma sala sensorial para autistas na Arena MRV. O projeto é uma parceria do Galo com a Clínica Florescer e tem o objetivo de oferecer um espaço que atenda todas as necessidades dos torcedores diagnosticados com o TEA (Transtorno do Espectro Autista). O local deve ficar pronto no primeiro semestre de 2025.