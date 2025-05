Hugo Calderano conquista premiação de alto valor com o vice-campeonato no Mundial

Hugo Calderano foi derrotado para o chinês Wang Chuqin na final do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa, em Doha, no Catar, e fica com a medalha de prata. O brasileiro fez história ao ser o primeiro sul-americano a alcançar a final. Apesar do vice-campeonato, o mesa-tenista vai faturar bolada em premiações. O Lance! Biz mostra os valores.

Hugo Calderano faz sua melhor campanha no Mundial (Foto: Divulgação/ WTT)

Ainda sem valores oficiais divulgados, a premiação do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa de 2025 deve variar entre US$ 1 milhão e US$ 2 milhões, segundo estimativas baseadas em torneios recentes da ITTF e na última Copa do Mundo.

Hugo Calderano, vice-campeão do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa, deve faturar premiação de US$ 150 mil (R$ 874 mil), valor dado ao segundo colocado da edição passada. Caso ganhasse o título, o brasileiro poderia ter embolsado US$ 300 mil (R$ 1,69 milhão), recompensa que será destinada ao chinês Wang Chuqin.

💸Premiação fase a fase

Campeão: US$ 300 mil (R$ 1,69 milhão)

US$ 300 mil (R$ 1,69 milhão) Vice-campeão: US$ 150 mil (R$ 874 mil)

US$ 150 mil (R$ 874 mil) Semifinalistas: US$ 75 mil (R$ 423 mil)

US$ 75 mil (R$ 423 mil) Quartas de final: US$ 40 mil (R$ 225 mil)

US$ 40 mil (R$ 225 mil) Oitavas de final: US$ 20 mil (R$ 112 mil)

US$ 20 mil (R$ 112 mil) 32 Avos de Final: US$ 10 mil (R$ 56 mil)

Calderano foi campeão da Copa do Mundo recentemente

Há um mês atrás, o brasileiro Hugo Calderano conquistou o título inédito da Copa do Mundo ITTF de Tênis de Mesa, ao vencer a final contra o chinês Lin Shidong, líder do ranking mundial, por 4 sets a 1. Foi a primeira vez que um atleta nascido no continente americano é campeão do mundo na modalidade.

Hugo Calderano é campeão da Copa do Mundo de tênis de mesa (Foto: Divulgação/ ITTF)

Além de desbancar o número 1 do mundo, Calderano conquistou seis vitórias consecutivas e também deixou para trás os números dois e três do ranking mundial. O melhor desempenho dele na Copa do Mundo ITTF, havia sido em 2019, ao chegar nas quartas de final.