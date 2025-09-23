Diego Hypólito vira embaixador de marca de colchões

O medalhista olímpico e ex-ginasta Diego Hypólito acertou parceria com a Ortobom, empresa especializada na fabricação e comercialização de colchões. Mais especificamente, o ex-atleta vai ser embaixador da "Fábrica de Sonhos" da marca, que é o braço da companhia voltado a ações sociais.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Confira a publicação da empresa:

"De menino sonhador a medalhista olímpico, Diego Hypólito mostrou que cada queda pode se transformar em um degrau para a vitória.

Hoje, seu maior pódio é inspirar novas gerações através do Instituto Hypólito. E é com orgulho que ele se torna embaixador da nossa Fábrica dos Sonhos Ortobom.

Porque quando apoiamos projetos sociais, cuidamos não só de sonhos, mas também do futuro."

Na publicação, a companhia postou vídeos que somam infância, fracassos e sucessos de Diego. O ex-ginasta tem duas medalhas ouros em Campeonatos Mundiais e uma medalha de prata na Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Lesões e fraturas na Rio-2016

Em julho, Diego Hypólito revelou que competiu nos Jogos Olímpicos Rio 2016 com lesões e fraturas na coluna. A informação foi divulgada durante sua participação no videocast "Gigantes para Gigantes", apresentado por Carol Barcellos. O atleta detalhou sua trajetória desde a infância marcada por dificuldades financeiras até a conquista da medalha olímpica, passando pelos desafios enfrentados nas três Olimpíadas que disputou.

- Uma data específica me marcou, quando não tínhamos o que comer em casa. Às vezes, nem arroz e feijão. Nesse dia, minha mãe conseguiu uma lata de leite condensado com a vizinha e, com o bico de gás, dissolveu com água, que era do prédio, por isso não foi cortada, e foi o leite que nos alimentou para irmos treinar. Morávamos no Flamengo e treinávamos no clube, que fica na Lagoa. Muitas vezes, íamos andando. Tudo isso me fez valorizar demais os treinos - relatou.

continua após a publicidade