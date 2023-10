O goleiro se machucou durante o treino de quarta-feira. A lesão no ligamento do tornozelo está associada a uma fratura na fíbula, Scheibig se machucou durante o treino de quarta-feira. A lesão no ligamento do tornozelo está associada a uma fratura na fíbula. Já o volante desceu para a equipe sub-20 do Grêmio no jogo contra o São José, pela semifinal da Copa FGF. Mila foi o autor do gol gremista, mas aos 10 minutos do segundo tempo precisou ser substituído. Passou por exames e foi diagnosticada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.