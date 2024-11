Governo estabelece regras para transferência de dados de apostadores para sites autorizados

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda anunciou novas regras para a transferência de recursos e dados de apostadores que estiverem usando os sites de apostas atuais para os autorizados pelo Ministério da Fazenda.

Atualmente, parte dos sites de apostas, que entraram na lista de autorizados pelo governo, pertencem a empresas situadas no exterior e estão passando por um período de transição, já que, a partir de 1º de janeiro de 2025, apenas os endereços eletrônicos com a extensão “.bet.br” poderão funcionar legalmente no país.

Segundo o Governo Federal, a medida visa aumentar a proteção dos apostadores.

Essa transferência de recursos e dados dependerá da autorização do apostador, que deverá fazer um cadastro no novo endereço eletrônico, segundo as regras determinadas pelo Ministério da Fazenda, que incluem o cadastro da biometria facial e de uma conta corrente, da qual sairão os recursos para apostar e para a qual serão enviados os prêmios.

Caso o apostador não aceite a transferência dos seus recursos ou a empresa dona do site não consiga a autorização, os recursos deverão ser devolvidos ao dono até o último dia de 2024.

No caso de apostas ainda em aberto, os apostadores poderão cancelar as apostas e receber de volta o valor integral apostado ou poderão manter a aposta, que passará a ser custodiada pela empresa autorizada.

Ainda de acordo com o governo, as empresas que fizerem a migração deverão apresentar a lista dos apostadores participantes até o dia 13 de dezembro.