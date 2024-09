Mais de 100 casas de apostas já pediram licença para operar nacionalmente







Com o avanço da regulamentação das bets, existem diversas casas de apostas que solicitaram licença para operar no Brasil. Ao todo, 114 registros foram requisitados ao Ministério da Fazenda com taxa de R$30 milhões por solicitação.

O registro terá validade de 5 anos e os aprovados poderão começar a atuar legalmente em 2025. Abaixo, analisamos as principais operadoras na lista de espera e explicamos como ficarão os bônus de boas-vindas.

Por muito tempo, as leis sobre operadoras online que atuavam no mercado nacional eram ambíguas. Com isso, os apostadores poderiam acessar plataformas normalmente, mesmo que elas não fossem licenciadas oficialmente pelo governo brasileiro.

Contudo, desde 2023, o senado federal avançou no processo de regulamentação dos palpites online e operadoras. Neste, ano foi lançada a portaria que permitirá o licenciamento oficial para operadoras que se enquadrarem em alguns critérios.

A nova legislação é um passo muito importante rumo à segurança e à privacidade dos apostadores. Desse modo, dezenas de casas de apostas que solicitaram licença para operar no Brasil e aguardam pela aprovação até dezembro.

Na lista das casas disponíveis pelo SIGAP, existem várias novas empresas nacionais e internacionais que têm interesse no mercado brasileiro. Por lá, também é possível encontrar as marcas consolidadas por aqui, é claro. Diante disso, selecionamos a seguir as maiores dessas operadoras e suas propostas.

Mais de 100 casas de apostas já pediram licença para operar nacionalmente

bet365

Fundada em 2000, a bet365 é, atualmente, uma das maiores casas de apostas internacionais. Contando com diversos esportes, jogos, métodos de pagamento e opções de suporte, acreditamos que a marca tem um dos catálogos mais completos dentre as operadoras (que deve ser visto pelo site oficial da casa, apenas).

Por causa dessas questões, a bet365 tem bases de apostadores consolidadas em vários países, incluindo o Brasil. A regulamentação nacional possibilitaria que a casa continuasse a atuar no mercado brasileiro da forma como a conhecemos. Mas, para saber se a casa será aprovada, é preciso aguardar pelo pronunciamento do Ministério da Fazenda nos próximos meses, é claro.

Betano

Amplamente reconhecida como patrocinadora oficial da Copa do Brasil e do Brasileirão, a Betano é a maior operadora atuando nacionalmente. Dentre os destaques da versão atual do site, estão seus jogos exclusivos e a cobertura completa para esportes, eSports e esportes virtuais.

Outros pontos interessantes da empresa são os seus recursos adicionais para palpites como o montador de apostas e xGoals. Assim, a casa consegue juntar uma experiência completa de apostas, segurança e credibilidade no Brasil.

Caso o licenciamento da empresa seja aprovado, os jogadores nacionais poderão montar apostas personalizadas, de forma rápida e confiável. Afinal, é bem provável que a operadora continue ofertando os seus recursos adicionais para promover uma experiência única nas apostas.

KTO

O site da KTO começou no Brasil em 2018 e vem se consolidando como uma das maiores operadoras nacionais desde então. Logo à primeira vista, é perceptível que a interface amigável, malandrinha e ampla cobertura esportiva foram fatores fundamentais para essa popularidade.

Além disso, o cassino da empresa se destaca pela variedade de títulos e descrições detalhadas. Dependendo do jogo, você pode encontrar guias completos de como apostar e mesmo versões de demonstração que são bastante úteis.

Tudo isso oferecido de forma descomplicada e com suporte em português. Assim, é perceptível que a empresa apresenta todos os critérios para fornecer um serviço de qualidade, bastando agora que ela seja licenciada nacionalmente.

1xBet

Estando no mercado nacional desde 2011, a 1xBet é uma das maiores plataformas para os fãs de esportes e cassino. O site conta com uma ampla cobertura para as maiores ligas internacionais e títulos para cassino de todas as categorias.

Além disso, a empresa também se destaca pela acessibilidade, possuindo versões para dispositivos móveis e cadastro em um clique. Desse modo, você pode acessar rapidamente as opções de aposta e recursos adicionais como estatísticas a qualquer momento ou lugar.

Não à toa, o site é um dos nomes mais reconhecidos e aguardados no processo de regulamentação. Assim, os seus clientes recorrentes esperam atentamente que a plataforma continue com a qualidade dos serviços, caso seja licenciada nacionalmente.

Parimatch

Diversos apostadores nacionais já ouviram falar sobre a Parimatch. Isso acontece, pois a marca tem vários anos de experiência no mercado internacional e, desde 1994, tem agora também o Brasil como foco.

Apesar de ser mais reconhecida pelos seus jogos cassinos, a casa também conta com uma cobertura considerável para modalidades esportivas populares. E, tendo solicitado o registro nacional, a empresa demonstra que continua com interesse de atuar legalmente no Brasil.

Sportingbet

A Sportigbet é uma das casas de apostas online pioneiras no Brasil e vem atuando desde 2008. Devido ao tempo de experiência, a casa é conhecida por estar adaptada ao mercado nacional e ofertar as opções de apostas mais procuradas pelos brasileiros.

Como o nome sugere, o foco da casa está na cobertura completa para dezenas de modalidades populares e alternativas. Não obstante, a empresa apresenta várias opções para cassino, cassino ao vivo, bingo, poker e outras funcionalidades.

É notório que a Ventmear, empresa dona da sportingbet, foi uma das primeiras a solicitar o licenciamento nacional. Dessa forma, existem muitas expectativas de que a empresa seja registrada e continue a atuar como uma das maiores operadoras.

Betnacional

Desde 2021, a Betnacional vem atuando no Brasil e se destaca pela cobertura antecipada para eventos esportivos e mercados especiais. Acessando o cassino da casa, é perceptível que existem centenas de títulos como slots, crash games, jackpots e muito mais.

Certamente, a empresa se destacou nos últimos anos pelo seu design responsivo e simplicidade para apostar. Estando no aguardo pelo licenciamento nacional, vários jogadores que procuram por uma experiência mais direta esperam que ela continue atuando.

Superbet

Dentre todas as operadoras mencionadas até aqui, a Superbet é uma das marcas mais recentes no mercado nacional. Mesmo tendo começado no final de 2023, a empresa já conta com uma base de apostadores de diversas regiões do Brasil.

Entrando no site, é possível encontrar opções diversificadas para montar apostas em esportes ou jogar no cassino. Além disso, as opções de bato-papo social tornam a experiência na empresa mais interativa, permitindo a comunicação entre outros jogadores.

Com o avanço nos processo de licenciamento das operadoras nacionais, muitos jogadores esperam que a Superbet seja aprovada. Após isso, é possível que a empresa cresça ainda mais entre os brasileiros.

EstrelaBet

A EstrelaBet é outra patrocinadora do esporte nacional, atuando como parceira oficial das seleções de futsal e futebol de areia. O site que começou no Brasil em 2021 fornece um serviço transparente e de qualidade.

Tanto nos esportes, quanto no cassino, é perceptível que a EstrelaBet representa uma opção diferenciada. Inclusive, a marca já recebeu várias premiações de órgãos reconhecidos mundialmente como a SIGMA e SBC.

Uma vez reconhecida internacionalmente, agora a EstrelaBet busca aprovação nacional para continuar ofertando suas apostas. De novo, só é preciso aguardar alguns meses pelo posicionamento oficial do Ministério da Fazenda para descobrir se a casa foi aprovada.

Stake

Sendo uma das maiores plataformas de cassino online e apostas esportivas baseadas em criptomoedas, a Stake é reconhecida internacionalmente. No site, você pode encontrar opções de apostas variadas para futebol, eSports, eleições internacionais, slots, crash games e muito mais

Em conjunto a variedade de apostas, a empresa também é verificada pela Crypto Gambling Foundation. Isso, juntamente com a sua atuação como parceira oficial do UFC e outras equipes esportivas, serve como indicativos de credibilidade.

Caso a Stake seja licenciada, ela continuará representando uma opção sólida para os apostadores nacionais que utilizam criptomoedas. Tudo que resta é aguardar por novas notícias.

Betsul

A Betsul é uma empresa que começou a atuar no mercado nacional em 2019, com uma abordagem adaptada para os apostadores nacionais. Alguns dos fatores que indicam esse comprometimento são os métodos de pagamento locais e parcerias com influenciadores reconhecidos.

Toda a interface do site foi projetada para promover uma experiência de aposta intuitiva, segura e descomplicada. Em caso da solicitação de licenciamento da empresa ser aprovada, a casa pode se tornar uma das empresas mais procuradas nacionalmente.

Betfair

A Betfair começou no Brasil em 2012, mas a marca já era bem estabelecida no mercado internacional desde 2000. O site visa fornecer um ambiente seguro e intuitivo para apostar em esportes, jogar no cassino e fazer exchanges.

As exchanges permitem que os jogadores apostem entre si, ao invés dos clássicos palpites contra a banca. Essas opções de apostas permitem uma maior flexibilidade e são um dos principais motivos para popularidade da Betfair.

Vale mencionar que a empresa também é conhecida pela variedade da sua cobertura ao vivo para as modalidades esportivas. Portanto, entusiastas de diversas modalidades aguardam que a solicitação de regulamentação da casa seja aprovada em um futuro próximo.

BetWarrior

A BetWarrior é uma empresa fundada em 2018 que apresenta uma abordagem clássica para apostar. Pelo site oficial, é possível encontrar cobertura para as modalidades mais procuradas nacionalmente, tanto em esportes quanto em eSports.

Fora isso, vale mencionar a sua central de estatísticas e placares ao vivo que fornecem informações precisas e atualizadas. Esses recursos, juntamente aos jogos e mesas ao vivo da empresa, possibilitaram que ela construísse uma base recorrente de jogadores. Logo, se a empresa tiver sua licença aprovada, os apostadores terão uma experiência diferenciada nos esportes e cassinos.

Betsson

Sendo fundada em 1963, desde o início, a Esportes da Sorte focou sua atenção no mercado brasileiro. Não é por acaso que a empresa conta com uma cobertura completa para o futebol nacional.

Mais do que futebol, a operadora conta com mercados para vôlei, hóquei, basquete, tênis, tênis de mesa e mais. Nos jogos do site, é perceptível que a empresa conta com títulos populares dos maiores provedores do mercado internacional.

Ao participar do processo de regulamentação nacional, a Betsson reforça o compromisso com os brasileiros. Caso seja aprovada, é esperado que a empresa continue ofertando um serviço eficiente para sua principal base de apostadores.

LeoVegas

Se tratando de uma marca reconhecida internacionalmente, a LeoVegas é uma empresa premiada e com mais de 10 anos de experiência. A plataforma está disponível em 10 idiomas para atender a jogadores de todo o mundo com mercados esportivos e serviços de cassino online.

O catálogo da empresa é completo em vários sentidos, com destaque para mesas ao vivo, slots, títulos exclusivos e bingo. Com isso, a Leovegas é uma das operadoras mais utilizadas pelos entusiastas de jogos online que está no processo para tentar ser registrada no Brasil.

Como vai funcionar a regra?

Com a nova legislação nacional sobre operadoras, os jogadores não precisam mais ficar em dúvida se é legal apostar online? Sim. Agora, as plataformas poderão possuir uma licença de apostas concedida pelo governo brasileiro para ofertar serviços de cassino e palpites.

De modo geral, a formalização do setor garantirá que as atividades das plataformas sejam monitoradas por uma agência reguladora nacional. Assim, apenas empresas comprovadamente seguras e transparentes conseguirão a autorização do governo para funcionar.

Além disso, as empresas licenciadas passam a ser tributadas e sua atuação deve promover a privacidade e proteção dos dados. Essas diretrizes são aplicadas a todas as plataformas que procuram atuar legalmente no Brasil.

O licenciamento de uma casa de apostas garante ao apostador um ambiente mais seguro para seus jogos

Como funcionam as casas de apostas?

As plataformas de apostas online, também conhecidas como bets, funcionam permitindo o acesso a mercados esportivos e jogos de cassino. Por meio delas, jogadores maiores de 18 anos podem apostar com segurança e privacidade em diversas categorias.

A maioria das operadoras presentes no mercado possui uma licença de apostas concedida por algum órgão regulamentador internacional. Porém, a partir do próximo ano, os brasileiros poderão apostar por meio de sites e aplicativos de empresas registradas nacionalmente.

Até lá, você ainda pode utilizar as plataformas registradas em outros países. Afinal, é legal apostar online no Brasil atualmente. Para isso, basta que você selecione um site de apostas confiável, se cadastre e faça um depósito.

Outras bets devem apresentar o pedido no futuro?

O processo para solicitar uma licença de apostas com o Ministério da Fazenda fechou no dia 20 de agosto. Após essa data, as empresas ainda podem solicitar o licenciamento, mas não serão priorizadas pela avaliação do governo. Mais do que isso, será preciso aguardar pelo menos 3 meses até que novas empresas recebam uma outorga do governo.

Dito isso e tendo em vista o grande número de operadoras no mercado nacional, é provável que outras bets solicitem a regulamentação. Afinal, como apostar online é legal no Brasil, diversas casas devem enxergar o potencial que o país representa.

O pedido de licenciamento exige regularização

Segundo a portaria SPA/MF nº 827, apenas empresas que seguirem uma série de diretrizes poderão solicitar licenciamento no Brasil. Todas essas normas foram pensadas como formas de garantir a soberania nacional, juntamente com segurança e privacidade para os jogadores.

Inicialmente, todas as operadoras internacionais devem possuir algum sócio local com no mínimo 20% de participação nos negócios. Além disso, será necessário que as plataformas possuam uma sede física no território nacional.

Sobre a fiscalização, as empresas devem fornecer acesso total dos seus sistemas para a Secretária de Prêmios e Apostas. Além disso, as empresas devem estar preparadas para enviar relatórios ou passar por auditorias caso o órgão nacional solicite.

Por último, é exigido que as bets possuam um canal de atendimento nacional e bonificações que incentivem apostas serão vetadas. Mas, após o cumprimento dos requisitos, as operadoras poderão atuar de forma totalmente legalizada entre os brasileiros.