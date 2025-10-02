O jogo que, provavelmente, atraiu mais holofotes na última quarta-feira, na Champions League, teve um herói. Barcelona x PSG teve vitória francesa e gol português no fim do jogo: Gonçalo Ramos marcou aos 44 minutos do segundo tempo e pode ter virado a chave em relação ao valor de mercado que possui.

De acordo com o site especializado Transfermarkt, o centroavante vale, atualmente, € 40 milhões. A aferição mais recente é de junho e uma nova deve ocorrer ainda em outubro. Gonçalo Ramos tenta se recuperar após desvalorização nos últimos dez meses, mas a carreira do atacante era de praticamente constante crescimento até ali.

Aumento constante

Em dezembro de 2019, quando ainda era mais presente no time B do Benfica (POR), o então centroavante de 18 anos foi avaliado em € 750 mil. No abril seguinte, mesmo valor. Mas em outubro daquele 2020 ele já valia € 5 milhões. Aos poucos ele ganhava espaço na equipe principal.

Era janeiro do ano seguinte quando a avaliação observou € 7,5 milhões, e em mais quatro meses eram € 8 milhões. O valor se repetiu em dezembro. Foi o último momento antes da disparada.

Evolução

Em março de 2022, Gonçalo Ramos valia € 10 milhões. Em maio daquele ano, € 14 milhões. De uma temporada para a outra, o centroavante passou de 12 para 46 partidas disputadas.

Amadurecimento

Em setembro daquele ano, início de 2022/2023, o valor foi a € 20 milhões. E € 24 milhões em outubro. E € 30 milhões em dezembro para o jogador de, à época, 21 anos. Já em março de 2023, € 40 milhões havia sido aferido. € 50 milhões em junho. Foram 27 gols em 47 jogos naquela temporada.

Na França

Já no PSG, o atacante português manteve o valor nas três avaliações seguintes. Só foi começar a cair no primeiro semestre deste ano: € 45 milhões em março e os atuais € 40 milhões, aferidos no último junho. Ele chegou ao terceiro gol em nove jogos em 2025/2026. Caminha, então, para a terceira temporada positiva e deve recuperar valor de mercado na próxima avaliação.