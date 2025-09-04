Giorgio Armani: dono de marca de material esportivo

Giorgio Armani, lenda da alta costura mundial, morreu nesta quinta-feira, e deixou legado também no esporte. A marca Emporio Armani veste o Napoli, mas ele também chegou à Juventus e às delegações italianas de Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Napoli

Desde a temporada 2021/2022, quem veste a equipe do sul da Itália é a Emporio Armani, de logomarca EA7. O estilista afirmou, à época do acordo, que havia se inspirado em Diego Maradona, ídolo maior do clube, e que hoje dá nome ao estádio onde a equipe manda seus jogos - o local é o antigo San Paolo

- O azul que eu usei lembra aquele que Maradona costumava vestir. Eu quis uma opção mais leve que fosse orgânica com o que o Napoli fez no passado, interpretando com meu próprio senso de cor, forma e equilíbrio - destacou, àquela altura.

continua após a publicidade

Juventus

Há exatas duas semanas, a Juventus anunciou parceria para produção de uma linha de roupas formais. A linha prometida é ampla: ternos para duas temporadas, calças, camisetas, camisas polo e outros acessórios.

Delegações italianas

Em 2023, a mesma EA7 acertou para seguir vestindo atletas italianos. A parceria começou em 2012, nas Olimpíadas de Londres (ING), e abrange funcionários e atletas das delegações olímpica e paralímpica italianas.

continua após a publicidade

Paixão de Armani pelo basquete

Giorgio Armani possuía uma relação íntima com o basquete através do Olimpia Milano, equipe que patrocinou antes de se tornar dono. Em entrevista ao "La Gazzetta dello Sport", o estilista comentou sobre essa paixão.

- Entrei por amor ao time, por um esporte pelo qual meu irmão Sergio e minha irmã Rosanna eram apaixonados, e pela cidade de Milão. Nunca me arrependi, mesmo no começo, quando não víamos. Sempre senti a gratidão das pessoas, principalmente nas partidas, e estou feliz por ter um time e um clube que refletem nossos valores. Sempre gostei porque é um jogo de equipe organizado, rápido e divertido, onde tudo pode mudar até no último minuto. Acho que é semelhante à minha maneira de pensar sobre o trabalho: você precisa ser atento, rápido, confiar na força e na determinação para atingir seu objetivo com a ajuda e o apoio da sua equipe.