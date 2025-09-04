Armani deixa legado com marca que patrocina Napoli e fez parceria astros e clubes

Um dos maiores estilistas de todos os tempos, Giorgio Armani morreu nesta quinta-feira (4), mas deixa um legado no futebol. A EA7 é uma marca esportiva criada pelo Rei da Moda e a patrocinadora do Napoli, que é o atual campeão italiano.

A relação de Giorgio Armani com o esporte ganhou força na década de 1990, em que o estilista desenhou os uniformes do Piacenza Calcio, mas também fez parcerias com jogadores. Na época, Roberto Baggio era o nome mais emblemático, principalmente por ser o grande astro da Itália no período.

No futebol, Armani também fez parcerias com Kaká, Cristiano Ronaldo e David Beckham, mas também com clubes e seleções. O Rei da Moda foi responsável por criar os desenhos das roupas formais da Itália na Eurocopa 2020, em que a Azzurra conquistou o título, mas também dos Jogos Olímpicos em 2012, 2016, 2020 e 2024.

A EA7 também assinou os ternos usados pela Inglaterra na Copa do Mundo de 2006, assim como uniformes formais de Chelsea e Bayern de Munique. Atualmente, a marca de Giorgio Armani é a fornecedora de material esportivo do Napoli.

Clubes e personalidades lamentam morte de Armani

Dono do Napoli, Aurelio de Laurentiis lamentou a morte de Giorgio Armani após uma relação muito próxima entre os dois. A equipe italiana veste uniformes feitos pela EA7 desde 2021 e foi campeã da Serie A na última temporada vestindo a marcado Rei da Moda.

- É com grande tristeza que tomo conhecimento do falecimento do meu amigo Giorgio Armani. Em nome da minha família, do grupo Filmauro e de todos do Napoli Calcio, expresso minhas condolências à família dele e a Leo Dell'Orco.

Nas redes sociais, Milan, Inter de Milão, Piacenza e outros clubes também se solidarizaram com o falecimento de Armani, aos 91 anos. O corpo do estilista será velado no fim de semana, em Milão, que é a capital da moda na Itália.

