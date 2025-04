Ex-Corinthians e Santos leva drible desconcertante na Kings League: ‘Aposentou’

Um jogador com passagens por Corinthians e Santos foi assunto na rodada da Kings League da última segunda-feira (21). Recém-contratado pela G3X, o lateral-esquerdo Dodô levou um drible e caiu de bunda no gramado durante partida contra a Furia, equipe que é presidida por Neymar. O lance repecutiu nas redes sociais.

Dodô marcava Leleti, quando o jogador da Furia balançou o corpo e fez o lateral-esquerdo cair no campo. Na sequência da jogada, a equipe de Neymar marcou um gol. A Furia venceu a G3X, time presidido pelo influenciador Alexandre Gaules, por 9 a 7.

A G3X também tem como presidente o atacante Kelvin Oliveira, que já foi eleito melhor jogador do mundo de Fut7, e recebeu um convite de Neymar para jogar no Santos no início do ano. A equipe anunciou Dodô no último sábado (19) como um “wildcard”, nome dado aos atletas que são chamados pelos times e não fizeram parte do draft de escolha geral do começo da temporada.

- Na tribo desde o ano de 2018 e com passagens por Roma, Inter de Milão, Seleção Brasileira, Corinthians, Santos e outros grandes clubes do Brasil, o lateral do futebol profissional já vinha treinando com o grupo desde o início da Kings League Brazil. Agora, chega o momento de Dodô vestir o manto do G3X FC na Kings League Brazil! - disse o anúncio.

Dodô além de Corinthians e Santos

Além das passagens por Corinthians e Santos, Dodô também vestiu as camisas de Bahia, Roma-ITA, Internazionale-ITA, Sampdoria-ITA, Cruzeiro e Atlético-MG. Atualmente, o jogador de 33 anos está sem clube. O atleta soma títulos como Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro e Supercopa do Brasil.

Veja as reações nas redes sociais: